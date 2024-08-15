Politico: в администрации Байдена обсуждают передачу Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможную передачу Украине крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Как уточняет Politico, речь идет о крылатых ракетах JASSM, которые можно запускать с американских истребителей F-16.

В публикации отмечается, что благодаря таким ракетам Воздушные силы Украины смогут атаковать цели на расстоянии более 200 миль (свыше 300 километров).

Издание подчеркивает, что финального решения об отправке таких ракет в Украину еще нет. Представитель Пентагона заявил, что Вашингтон «рассматривает ряд вариантов для удовлетворения потребностей Украины в обороне», но конкретной информации он не привел.

Ракеты JASSM, разработанные компанией Lockheed Martin и принятые на вооружение в начале 2000-х годов, редко использовались США в боевых действиях и предоставлялись лишь некоторым близким союзникам Вашингтона, поясняет Politico.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ВСУ получили на вооружение первые американские истребители F-16. По сведениям The Economist, Украина пока получила десять истребителей F-16, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Остальные истребители, которые Украине обещали поставить Дания, Нидерланды и другие страны, будут поступать партиями в 2025 году. Всего ВСУ получит 79 истребителей.

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