Индия рекомендовала своим гражданам покинуть Брянскую, Белгородскую и Курскую области

В связи с недавними «инцидентами», связанными с безопасностью в Брянской, Белгородской и Курской областях гражданам Индии рекомендуется покинуть эти регионы, объявило индийское посольство в Москве.

Гражданам и студентам, которые нуждаются в помощи, посоветовали связаться с посольством по электронной почте.

В Курской области уже более недели продолжается вторжение ВСУ. Украинские силы заняли часть территории региона. Власти объявили об эвакуации нескольких приграничных районов и одного, который не примыкает к границе. Эвакуация также объявлена в нескольких районах Белгородской области.

8 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди приезжал с визитом в Москву. На встрече с Путиным он заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между Россией и Украиной. Кроме, как писали индийские СМИ, Моди договорился с Путиным об увольнении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну в Украине. По данным Reuters, на войне погибли не менее четырех граждан Индии, а по оценке главы МИД страны Виная Кватра, в рядах российской армии служили от 30 до 40 граждан.

Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву, нанесенный в тот день, когда в результате российского ракетного удара пострадала детская больница «Охматдет» в Киеве, заявив, что «это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям».

Операция ВСУ в Курской области

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа

Операция ВСУ в Курской области

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа