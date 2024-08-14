«Важные истории»: полиция отпустила напавших на пенсионера Дмитрия Гринчия в автобусе. Их могут оставить под подпиской о невыезде

62-летнего Александра Головнина и его 30-летнего сына Михаила, которые избили в автобусе 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия, отпустили из изолятора временного содержания, сообщил «Важным историям» источник, знакомый с ходом уголовного дела.

Собеседник журналистов предполагает, что нападавшим могут избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. «Думаю, подписка [о невыезде] будет, так как они москвичи», — сказал он. Когда пройдет заседание суда по избранию меры пресечения, неизвестно.

Головнины напали на Гринчия в автобусе в центре Москвы 9 августа. Как сообщалось, это произошло после того, как транспорт проехал мимо мемориала бойцам ЧВК Вагнера, и мужчинам показалось, что пенсионер назвал наемников убийцами. Они избили его, вытащили из автобуса и передали сотруднику ДПС.

В итоге полиция задержала всех троих. Нападавшие написали заявление на пенсионера, но его отпустили. Гринчий в ответ заявил на Головниных. В беседе с журналистом Ильей Азаром пенсионер рассказал, что в автобусе «никого не позорил», а «просто вспоминал, что в 37-м году у меня всех родственников перестреляли».

На следующий день после инцидента в автобусе стало известно, что на нападавших завели уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК). По словам адвоката пенсионера Оскара Черджиева, следователям пришлось повторно возбуждать дело. «Сначала дело завели просто по факту произошедшего, затем прокуратура Басманного района отменила это постановление. Потом дело возбудило ГСУ СК по ЦАО. То есть нападавшие автоматически стали подозреваемыми», — рассказывал защитник.

Пенсионера направили на медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Он жаловался на боли в спине и руках.

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«Я сожалею, что пришлось родиться в стране, где людей за людей не считают» В Москве два пассажира избили и силой вытащили 87-летнего пенсионера из автобуса. Им показалось, что он назвал наемников ЧВК Вагнера убийцами. Против них возбудили дело о хулиганстве

Подробности этой истории

«Я сожалею, что пришлось родиться в стране, где людей за людей не считают» В Москве два пассажира избили и силой вытащили 87-летнего пенсионера из автобуса. Им показалось, что он назвал наемников ЧВК Вагнера убийцами. Против них возбудили дело о хулиганстве