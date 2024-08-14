ЦИК России разрешил досрочное голосование на выборах в граничащих с Украиной регионах (в том числе там, где война)
ЦИК России разрешил проведение досрочного голосования во всех регионах, граничащих с Украиной. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.
Решение касается Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областей, а также Краснодарского края и аннексированных Крыма и Севастополя.
Голосовать досрочно можно будет с 28 августа — на избирательном участке, на дому и на придомовых территориях, а также там, где «отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования».
ЦИК в своем официальном сообщении называет все эти регионы «приграничными», хотя после аннексии четырех украинских регионов в 2022 году с точки зрения российских властей Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Крым приграничными быть перестали.
Сейчас несколько сотен квадратных километров на территории Курской и Белгородской областей контролируют украинские военные. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявлял о необходимости эвакуации 180 тысяч человек.
Единый день голосования в 2024 году назначен на 8 сентября. В 21 регионе будут выбирать губернаторов (в том числе в Курской области), в 13 регионах — местные парламенты.