В Екатеринбурге сгорел дом экоактивистки Елены Кольцовой. Она подозревает, что это был поджог

В Екатеринбурге при пожаре в садовом товариществе сгорел дом экоактивистки Елены Кольцовой. Она подозревает, что это был поджог, рассказал главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников.

Пожар произошел в ночь на 13 августа в садовом товариществе на улице Металлургов. В областном МЧС сообщили, что загорелись два садовых дома и надворные постройки. Пострадавших при пожаре нет, к 4 утра он был потушен.

Постников напоминает, что Кольцова в последние годы вела активную работу по защите краснокнижных растений и животных — в особенности, в районе Московского лесопарка. По словам Кольцовой, в сгоревшем доме остались ее документы, компьютер и все наработки по защите лесопарка.

Московский лесопарк расположен на западе города и представляет собой особо охраняемую природную территорию (ООПТ). Кольцова, которая живет рядом с ним, рассказывала, что в 2019 году участок парка начали выводить из границ ООПТ, а затем на этой территории запланировали строительство биатлонного комплекса имени Антона Шипулина. Экологи отмечали, что это решение отразится на краснокнижных животных, обитающих в парке.

Кроме того, Кольцова привлекала внимание к планам застройки в районе экотропы Батманова из-за угрозы уничтожения краснокнижных растений, а также выступала против засыпки озера Малая Здохня, пишет Постников.