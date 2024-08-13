ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» добровольно ограничить цены на электронику. Ретейлеры согласились

Федеральная антимонопольная служба отправила торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» предложение добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику.

В ФАС считают, что ограничение поможет предотвратить возможный рост стоимости товаров и повысить их доступность, а также «окажет положительное влияние на рынок».

Все три ретейлера готовы поддержать предложение ФАС, сообщили представители компаний РИА Новости. В торговых сетях добавили, что работают над списком товаров, цены на которые будут снижены. В пресс-службе «М.Видео» РБК сообщили, что цены на товары в списке будут зафиксированы в течение месяца — с конца августа до конца сентября.

В конце июня 2024 года «Коммерсант» писал, что новые санкции Евросоюза против Системы передачи финансовой информации (СПФС) Банка России могут привести к подорожанию импортных товаров и услуг. Эксперты прогнозировали, что цены на электронику в РФ вырастут на 15–20% уже к осени 2024 года.