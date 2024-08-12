Заместителя министра энергетики Украины задержали по делу о получении взятки в полмиллиона долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали заместителя министра энергетики страны по подозрению в получении взятки в 500 тысяч долларов. Имя задержанного в сообщении спецслужбы не называется, по информации «Украинской правды», речь идет об Александре Хейло.

По версии следствия, сообщила СБУ, за 500 тысяч долларов чиновник, «пользуясь своими полномочиями», пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

«Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровском», — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что у чиновника было трое сообщников — частный энерготрейдер, руководитель энергетической компании из Николаевской области и руководитель добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого предприятия должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки, заявили в СБУ.

Задержанных обвиняют по части 4 статьи 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

Вскоре после публикации СБУ кабинет министров уволили Александра Хейло с должности заместителя министра энергетики.

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