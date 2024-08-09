В восьми районах Курской области сделали бесплатными связь и мобильный интернет «до окончания режима ЧС»

С 9 августа для жителей восьми районов Курской области станут бесплатными услуги связи «до окончания режима чрезвычайной ситуации», объявило Минцифры России.

Жители смогут звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять смс-сообщения бесплатно, в том числе при отрицательном балансе на счете.

Бесплатные услуги связи доступны для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов.

9 августа в Курской области объявили чрезвычайную ситуацию Ранее в регионе действовал режим ЧМ регионального масштаба.

Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа. The Washington Post писала, что наступление ВСУ оказалось «более успешным, чем ожидали многие официальные лица в Киеве». По словам советника Владимира Зеленского, который говорил на условиях анонимности, украинские силы захватили около 100 квадратных километров территории в Курской области.

Президент России Владимир Путин объявил, что жителям Курской области, вынужденным уехать из своих домов из-за наступления ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей.

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