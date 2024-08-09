В Ставропольском крае умер байкер, обвиненный в подготовке теракта. Его перевели из СИЗО под домашний арест из-за проблем со здоровьем

В городе Железноводске Ставропольского края умер 38-летний Кирилл Бузмаков, которого обвиняли в подготовке теракта. О его смерти пишут «ОВД-Инфо» и «Медиазона», в частности ссылаясь на другого фигуранта дела — бывшего полицейского Владимира Бурмая, уехавшего в США незадолго до задержания.

Согласно копии свидетельства о смерти, Бузмаков скончался 20 июля 2024 года. Причины смерти неизвестны. По словам Бурмая, у Бузмакова обнаружили онкологическое заболевание и незадолго до смерти перевели из СИЗО под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Как пишет «ОВД-Инфо», Бузмакову при задержании сломали лицевую кость и больше года не оказывали медицинскую помощь в СИЗО. В мае 2024 года Бузмакова отпустили под домашний арест, после чего прооперировали. «Отрезали челюсть полностью. Дышу через трахеостому, питаюсь через зонд. Жить буду скорее всего», — рассказывал он Бурмаю в переписке.

Кирилла Бузмакова и его друзей-байкеров Николая Мурнева и Сергея Дудченко задержали осенью 2022 года. Они состояли в закрытом чате, где обсуждали российское вторжение в Украину. Следствие обвинило задержанных в намерении поджечь военкомат в Пятигорске. Одним из доказательств по делу стала переписка в чате. Обвиняемые рассказывали, что признательные показания у них выбивали под пытками.