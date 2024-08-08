Студентка Айшат Магомедова вернулась в Москву. Неделю назад родственники избили ее и увезли в Дагестан

18-летняя студентка медицинского колледжа Айшат Магомедова, которую родственники избили и увезли в Дагестан, вернулась в Москву. Видеообращение девушки и ее подруги с благодарностями, опубликовал правозащитный проект «Марем».

«Со мной все хорошо. Я нахожусь в Москве и родители меня отпустили», — рассказала в ролике Магомедова, на лице которой виден синяк.

Правозащитники рассказали, что 7 августа следователь из Дагестана опросил и отвез Магомедову на судебно-медицинское освидетельствование. После того как у девушки зафиксировали следы избиения, следователь вернул ее к семье. По информации «Марем», он побоялся, что на него подадут заявление о халатности и похищении.

В итоге отец Магомедовой вернул ей документы и сказал, что она может идти, куда хочет. Правозащитники считают, что семья отпустила девушку после огласки и реакции Следственного комитета. Магомедова связалсь с подругами, которые купили ей билет на самолет до Москвы.

В конце июля родственники Магомедовой ворвались в квартиру в Москве, где девушка жила с подругой. Они избили Магомедову и насильно увезли ее домой в Дагестан. Правозащитники утверждали, что конфликт между Магомедовой и родственниками произошел из-за того, что девушка хотела разорвать отношения с семьей, где с детства ее били и унижали.

Подруга девушки Лиза обращалась в полицию с заявлением о похищении, но там, как сообщалось, отметили, что «толку не будет». С этим же заявлением друзья Магомедовой обратились в Следственный комитет, но там его приняли как обращение, которого могли рассматривать до 30 дней.

После того как Лиза опубликовала видеообращение и рассказала историю Магомедовой, похищением девушки заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.