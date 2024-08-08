Путин подписал закон, позволяющий признавать «нежелательными» любые организации с участием иностранных госорганов

Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать «нежелательными» в России любые организации, в качестве учредителей или участников которых выступают иностранные государственные органы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще на этапе внесения закона в Госдуму спикер Вячеслав Володин объяснял, что ранее в России могли признать «нежелательной» деятельность зарубежных неправительственных организаций. Он призывал устранить «правовой пробел», а также утверждал, что организации, созданные госструктурами США, Великобритании и стран Европы, «ведут деятельность, направленную против России».

Юрист Анастасия Буракова отмечала, что власти России могут применить новый закон и против международных структур, в том числе Международного уголовного суда в Гааге. На фоне войны в Украине этот суд выдал ордеры на арест Путина и других российских чиновников.

Российское законодательство предусматривает ответственность за сотрудничество с «нежелательными организациями». По статье 284.1 УК максимальный срок за участие в деятельности такой организации составляет до четырех лет лишения свободы, за организацию ее деятельности — до шести лет.

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