Минобороны РФ показало удары авиабомбами по селу в Курской области. Уехали ли оттуда местные жители, неизвестно

Минобороны России днем 8 августа опубликовало видео, на котором, как утверждается, показано «уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ» в приграничном районе Курской области.

В сообщении ведомства говорится, что удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500. «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — заявили в ведомстве.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что на видео — удары корректируемых боеприпасов реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». По его данным, удары наносились по украинской технике, укрытой в растительности возле села Дарьино в Курской области.

Как отмечают «Важные истории», точка, по которой, согласно видео, ударили российские военные, находится напротив местной школы.

Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» еще в ночь на 7 августа писал, что подразделения ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Свердликово и Дарьино. Минобороны сообщало, что в ночь на 6 августа украинские военные атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино.

«Важные истории» также обращают внимание, что жители Дарьино писали в соцсетях, что фактически никакой эвакуации из села не было, и им приходилось его покидать самостоятельно. Остались ли сейчас в Дарьино гражданские, неизвестно.

Одна из жительниц села Наталья рассказала «РБК Черноземье», что люди в Дарьино еще остаются.

«Мы живем ровно в трех километрах от границы. Происходило все на моих глазах. Перекрестный огонь начался в два часа ночи. Были прилеты по соседскому огороду. Удара три-четыре, начинали пускать коптеры, самолетного типа, то есть они чередовали. Мы поняли, что надо бежать, когда увидели утром, что едут танки. Мы схватили детей — у нас их четверо — и документы. На данный момент там нет ни света, ни газа, ни воды. И люди там еще остаются», — заявила она.

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