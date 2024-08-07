ВСУ заявили, что сбили все 30 российских дронов, атаковавших ночью Украину

Российские войска в ночь на 7 августа атаковали Украину ударными дронами типа «Шахед», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности, по данным украинских военных, по территории страны были выпущены 30 беспилотников. Их запускали из районов Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае.

Украинские силы ПВО сбили все 30 российских беспилотников в пределах Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областей, утверждают в ВСУ.

В Хмельницкой области, по данным властей, из-за падения обломков БПЛА повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий.

В Николаевской области ПВО сбили 14 дронов. «В результате боевой работы и падения обломков возникли два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет», — сообщили в военной администрации региона.

В Черкасской области уничтожены два беспилотника, о последствиях не сообщается. В Винницкой области также сбиты два дрона.

Власти Киевской области сообщили, что в регионе работали силы ПВО, не приведя других подробностей. Российское агентство РИА Новости утверждает, что, по данным «сопротивления», в Киевской области якобы нанесен удар в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи украинских военных. Независимых подтверждений этой информации нет.

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