ВСУ заявили, что сбили все 30 российских дронов, атаковавших ночью Украину
Российские войска в ночь на 7 августа атаковали Украину ударными дронами типа «Шахед», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В общей сложности, по данным украинских военных, по территории страны были выпущены 30 беспилотников. Их запускали из районов Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае.
Украинские силы ПВО сбили все 30 российских беспилотников в пределах Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областей, утверждают в ВСУ.
В Хмельницкой области, по данным властей, из-за падения обломков БПЛА повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий.
В Николаевской области ПВО сбили 14 дронов. «В результате боевой работы и падения обломков возникли два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет», — сообщили в военной администрации региона.
В Черкасской области уничтожены два беспилотника, о последствиях не сообщается. В Винницкой области также сбиты два дрона.
Власти Киевской области сообщили, что в регионе работали силы ПВО, не приведя других подробностей. Российское агентство РИА Новости утверждает, что, по данным «сопротивления», в Киевской области якобы нанесен удар в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи украинских военных. Независимых подтверждений этой информации нет.