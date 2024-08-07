Американским фигуристам в Париже вручили золото за пекинскую Олимпиаду. Награды им присудили после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой

В Париже наградили американских и японских фигуристов, которые после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой по итогам Олимпиады 2022 года в Пекине заняли соответственно первое и второе места в командном турнире.

Церемония (она прошла спустя два с половиной года после самого турнира) состоялась в парке Чемпионов у подножия Эйфелевой башни. Девять американских спортсменов получили золотые медали, семеро японских фигуристов — серебряные. На награждении, как отмечает The Wall Street Journal, не было подиума и флагштока — «видимо, чтобы не привлекать дополнительное внимание к странности ситуации», пишет газета.

Российская команда, которая до дисквалификации Камилы Валиевой занимала первое место, в итоге опустилась на третье. Однако на награждение российских спортсменов не пригласили. В Международном олимпийском комитете не ответили на вопрос, будут ли бронзовые медали отправлены по почте в Москву или переданы российским фигуристам позднее, пишет WSJ.

Во время Олимпиады в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала еще до этого, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. После рассмотрения дела в январе 2024 Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву. Российским спортсменам, которые до этого заняли первое место в командном турнире, присудили бронзу, вычтя результаты Валиевой из общего зачета. В итоге США поднялись на первое место, Япония — на второе.

В феврале 2024 года Канада заявила, что подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев относительно перераспределения мест, поскольку считает, что при пересчете баллов могла бы обойти российскую сборную. Спортивный арбитражный суд 7 августа отклонил апелляцию, придя к выводу, что медали были распределены верно.

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