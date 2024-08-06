«Я не отказываюсь от своих идей и взглядов». Лилия Чанышева опубликовала первый пост после освобождения

Бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева опубликовала первое обращение с момента своего освобождения в результате масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами.

Чанышева поблагодарила всех, кто в течение почти трех лет боролся за ее освобождение — освещал дело, писал письма, присылал посылки и делал передачи.

При этом в российских тюрьмах все еще остаются сотни политических заключенных, и не все они публично известны. Я прошу вас помнить о них, помогать им и требовать их освобождения. Несмотря на то, что мне пришлось отсидеть в тюрьме, я не отказываюсь от своих идей и взглядов. Я люблю Россию и верю, что вместе мы сделаем её будущее прекрасным.

1 августа прошел масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада, в ходе которого из российских мест лишения свободы вышли 16 человек — политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, главы штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин и другие. Также были освобождены корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан, осужденные в России по обвинению в шпионаже. В Россию, в свою очередь, вернулись 10 человек, в числе которых были офицер ГРУ Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненный срок, и обвиненные в шпионаже за рубежом россияне.

Чанышева находится в заключении с ноября 2021 года. Она была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», возбужденного против Навального и его сторонников. В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы. Ее признали виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества». В марте 2024 года прокуратура потребовала ужесточить приговор Чанышевой, срок был увеличен до девяти с половиной лет.