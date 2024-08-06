«Число некрологов растет так быстро, что мы не успеваем их считать». «Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 60 тысяч российских военных в Украине

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров на основе открытых источников подтвердили гибель 61 831 российского военного, участвовавшего в войне в Украине. Это данные ко 2 августа.

За последние две недели в поименный список погибших, который ведут издания, добавилось больше двух тысяч человек. На самом деле, отмечает «Медиазона», рост потерь российских войск за последние месяцы «гораздо более значительный», чем журналисты и волонтеры успевают фиксировать.

«Число некрологов растет так быстро, что „Медиазона“ не успевает их считать. <…> Из-за того, что мы подробно разбираем потери, у нас образовался „долг“ в несколько тысяч некрологов, которые мы нашли, но не успели обработать. Сейчас мы стараемся разобрать все эти записи», — заявили в издании, пообещав рассказать о «настоящем числе потерь» в следующих сводках.

В начале июля «Медуза» и «Медиазона» опубликовали исследование, в котором оценили общее количество погибших российские военнослужащих с помощью математических методов и данных избыточной смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что за два с половиной года войны в Украине погибли около 120 тысяч российских военных.

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны