Бывшего замглавы Московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

По какой статье уголовного кодекса разыскивается Соболевский, не уточняется. «Медиазона» уточняет, что карточка розыска Соболевского в базе МВД не менялась как минимум последние пять лет.

По данным РИА Новости, Соболевский, как и его бывший начальник Григорий Родченков, в 2015 году уехал в США.

5 августа российские СМИ сообщили, что Родченкова снова объявили в розыск.

В ноябре 2015 года комиссия Международного антидопингового агентства (WADA) опубликовала расследование, в котором говорилось, что российские легкоатлеты систематически принимают допинг, чиновники и тренеры пытаются манипулировать результатами допинг-тестов, а помогают им в этом силовики. Московская антидопинговая лаборатория, как утверждала WADA, систематически способствовала мошенничеству с пробами. Ее главу Григория Родченкова обвинили в умышленном уничтожении более 1400 допинг-проб.

Вскоре Родченков, уехав в США, в интервью The New York Times рассказал о существовании «государственной системы допинга», а также заявил, что лично отвечал за то, чтобы спортсмены не попались на допинге, в частности, подменял их пробы на чистые. Российские власти эти обвинения отрицали. С тех пор российские спортсмены выступают на Олимпийских играх без национального флага и гимна, некоторые спортсмены из РФ были дисквалифицированы пожизненно или на длительные сроки.

Григорий Родченков, рассказавший миру о государственной программе по подмене проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года, написал книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Это одновременно и автофикшен, и производственный роман, и детективное расследование, и последовательное развенчание мифа о «чистом спорте», но еще и история жизни самого Родченкова. Заказать «Допинг. Запрещенные страницы» или купить другие книги нашего издательства можно по этой ссылке.

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