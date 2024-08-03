Террористы в Нигере заявили, что взяли в заложники двух россиян

Джихадистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с террористической организацией «Аль-Каида», утверждает, что удерживает в заложниках двух россиян в Нигере, сообщает Reuters 3 августа.

Группировка распространила 2 августа видеозапись, на которой показаны двое мужчин, которые говорят по-английски с русским акцентом. Они назвали себя русскими и заявили, что их взяли в заложники в Мбанге, районе, расположенном примерно в 60 километрах к западу от города Ниамей, столицы Нигера.

Один из них, как пишет Reuters, представился как геолог Юрий, а второй, как Григорий (в сообщении агентства он назван как Greg). Григорий рассказал, что приехал на работу в Нигер месяц назад.

Где и когда снято видео, неясно. Задержанные мужчины не сообщили, когда их взяли в заложники. О требовании выкупа в видео не говорится.

Источник Reuters в органах безопасности Нигера, говоривший на условиях анонимности, заявил, что мужчин похитили около недели назад во время посещения золотых приисков.

В МИД России эти сообщения не комментировали.

Reuters называет группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» филиалом «Аль-Каиды» в регионе Сахель в Западной Африке. Глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли в июне назвал группировку одной из крупнейших и наиболее опасных в Африке.

Хунта, захватившая власть в Нигере в июле 2023 года в результате военного переворота, как и военные в соседних Мали и Буркина-Фасо, аннулировала соглашения с США и установила более тесные военные и деловые связи с Россией.

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