«Мемориал» опубликовал первое фото Олега Орлова после освобождения

Центр «Мемориал» вечером 2 августа опубликовал фотографию правозащитника, бывшего сопредседателя центра «Мемориал» Олега Орлова, которого освободили из заключения в результате масштабного обмена заключенными между Россией и Западом.

«По словам Орлова, он чувствует себя хорошо, передает всем неравнодушным большую благодарность и обещает скоро подробнее обо всем рассказать», — сообщили в центре «Мемориал».

На снимке Олег Орлов обнимается с сопредседательницей Центра «Мемориал» Натальей Морозовой.

Россия и страны Запада 1 августа провели масштабный обмен заключенными. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Взамен страны Запада передали России восемь граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж, взлом компьютерных сетей.

Олег Орлов в России был приговорен к двум с половиной годам колонии по статье о повторной «дискредитации» армии. Уголовное дело в отношении Орлова возбудили весной 2023 года. Поводом стала его статья «Им хотелось фашизма. Они его получили».

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