Депутаты Госдумы внесли законопроект, который позволит Генпрокуратуре отправлять в другие страны материалы для привлечения уехавших россиян к уголовной ответственности за рубежом, сообщил один из авторов документа, депутат Василий Пискарев.

Проект вносит изменения в статью 458 уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая регулирует направление материалов уголовного дела. В текущей версии говорится, что если иностранный гражданин совершил преступление в России и затем уехал, то Генпрокуратура может решать вопрос о передаче материалов уголовного дела «в компетентные органы иностранного государства».

В новой версии, предложенной депутатами, отсутствует упоминание гражданства. Генпрокуратуре предлагается решать вопрос о передаче материалов, если невозможны процессуальные действия «с участием лица, совершившего преступление».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нынешняя статья УПК не позволяет привлекать к ответственности граждан России, которые скрылись за рубежом или постоянно проживают там и при этом ведут «антироссийскую деятельность» (а иностранные государства зачастую отказывают в их выдаче).

Кроме этого, в законопроекте предлагается изменить нынешнее «императивное положение», при котором уголовные дела передаются в Генпрокуратуру для отправки за рубеж. Как отмечают депутаты, это «не всегда целесообразно, в особенности по отношению к недружественным странам».

«Скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они ни находились», — написал Василий Пискарев.