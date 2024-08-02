Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Канады, которая оспаривала бронзу российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную канадским Олимпийским комитетом и канадской федерацией фигурного катания, в которой они оспаривали бронзовые медали, выигранные российской сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По итогам слушаний, состоявшихся 22 июля 2024 года, коллегия арбитров CAS пришла к выводу, что после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и вычета ее результатов из командного турнира медали были распределены верно. Правила Международного союза конькобежцев (ISU) не предполагают возможности перераспределить очки в пользу сборной Канады, говорится в решении CAS.

Порядок распределения наград в командном турнире фигуристов остался прежним: золото у США, серебро у Японии и бронза у России.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после решения CAS заявила, что «российская команда — самая сильная даже несмотря на то, что официально у нашей сборной бронза».

Во время Олимпиады в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала еще до этого, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. После рассмотрения дела в январе 2024 Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву, а Международный союз конькобежцев присудил российской сборной третье место в командном турнире по фигурному катанию (до этого она занимала первое), вычтя результаты Валиевой из общего зачета. При этом другим командам баллы добавлять не стали. Олимпийский комитет России с присуждением национальной сборной бронзы не согласился.

В феврале 2024 года Канада заявила, что подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев относительно перераспределения медалей командного турнира фигуристов, поскольку считает, что при пересчете баллов могла бы обойти российскую сборную. Федерация фигурного катания Канады отмечала, что «для целостности соревнований крайне важно, чтобы правила и положения соблюдались последовательно и справедливо».

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