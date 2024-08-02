Сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности. Его задержали на выходе с заседания Совфеда по подозрению в причастности к убийству

Совет Федерации на закрытом заседании 2 августа проголосовал за лишение неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, сообщает ТАСС.

Лишить неприкосновенности сенатора просил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что Савельева подозревают в причастности к организации убийства.

После этого сенатора задержали на выходе из зала заседаний, рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте Савельева. Подробности уголовного дела в отношении сенатора в СМИ пока не обнародованы.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. Савельев входит в президиум тульского регионального политсовета «Единой России». С 1999 по 2016 год Савельев был депутатом Госдумы. До этого, в 1990-х, он работал в структурах «Лукойла» и был президентом «Транснефти».