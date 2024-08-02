Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 августа опубликовала в своем телеграм-канале картинку, которую сопроводила словами «Осторожно! Фейк! Не попадитесь».

На фотографии изображен президент США Джо Байден, который протягивает кому-то ладонь для рукопожатия. На картинке написано: «Байден встречает Алексея Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна».

В картинке высмеивается убийство Алексея Навального, совершенное в российской колонии 16 февраля, а также то, что американский сенатор Джон Маккейн во время войны во Вьетнаме провел пять с половиной лет в плену (в 1967-1973 годах). Маккейн умер 25 августа 2018 года.

Эта картинка появилась в российских телеграм-каналах в ночь на 2 августа, вскоре после масштабного обмена заключенными, проведенного между странами Запада и Россией. Соратники Алексея Навального заявили, что «это тот самый обмен, в рамках которого должен был выйти на свободу Навальный».

Российские пропагандисты часто и довольно давно используют фотографию Байдена с протянутой ладонью в публикациях о состоянии здоровья 81-летнего президента США.

Россия и страны Запада провели 1 августа масштабный обмен заключенными. В Россию вернулись восемь человек, которых осудили за убийство, шпионаж и киберпреступления. Среди них — сотрудник ФСБ Вадим Красиков, который, по заявлению Кремля, ранее служил в спецподразделении «Альфа», он отбывал пожизненный срок в Германии. В США вернулись трое американских граждан, в том числе журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Германии передали граждан ФРГ и 10 российских политзаключенных.

Председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих говорила после смерти Алексея Навального, что политика планировали обменять на Вадима Красикова, но Владимир Путин решил убить Навального, чтобы не видеть его на свободе.

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