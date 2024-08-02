Илья Яшин: я не знаю, как заниматься российской политикой за пределами России, но обязательно этому научусь

Политик Илья Яшин во время пресс-конференции в Германии заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью. Трансляцию мероприятия вел Deutsche Welle.

«Честный ответ заключается в том, что я не знаю, как заниматься российской политикой за пределами России. Я этого не умею. Но я обязательно этому научусь. И постараюсь быть эффективным, и постараюсь быть честным с самим собой и людьми, которые мне доверяют — с людьми, для которых мое слово, мои дела имеют значение. Начать я планирую с разговоров с людьми. В самых разных странах сегодня собрались эмигрантские группы, которые занимаются политикой, общественной деятельностью, активисткой деятельностью, выходят к посольствам, выдвигают требования, собирают подписи под петициями, пишут письма политзаключенным. Я хочу встретиться с этими людьми, побывать в этих городах, хочу посмотреть на этих людей, послушать их, посоветоваться с ними, чему-то поучиться у них. И я хочу, чтобы эти люди воспринимали меня как своего представителя, как своего товарища», — сказал Яшин.

Он подчеркнул, что постарается приносить пользу людям, которые остаются в Россию.

«Это самое главное. Я постараюсь обращаться не только к тем людям, которые разделяют мою точку зрения, но и к тем, кто является моими оппонентами, для кого моя риторика чужда, которые в чем-то поддерживают действующую власть, на которых опирается действующая власть. Я видел этих людей, я разговаривал с этими людьми в России. Я боролся за их голоса на выборах. <…> Я был и остаюсь российским политиком, который защищает интересы своего народа. И этом смысл моей политической деятельности. Не знаю как я буду делать это за границей, но я постараюсь работать эффективно», — заключил Яшин.

Вечером 2 августа российские политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров провели пресс-конференцию в Бонне после того, как вышли на свободу после обмена между Россией и Западом.

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