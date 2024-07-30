Судья Басманного суда Александр Васин назначил специальному корреспонденту «Медузы» Светлане Рейтер административный штраф в размере пяти тысяч рублей по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом 30 июля сообщает «Медиазона» из зала суда.

Поводом для составления протокола стало интервью адвоката Ольги Михайловой, защищавшей политика Алексея Навального. Интервью вышло в «Медузе» 8 марта.

Адвокат Лидия Аносова, представлявшая интересы Рейтер, просила, чтобы суд истребовал из центра по противодействию экстремизму «перечень причастных к деятельности „Медузы“» на 33 листах, ссылка на который есть в материалах административного дела. К делу Рейтер подшиты только два листа из 33. Судья отказался истребовать этот документ для изучения в суде.

Судья Басманного суда Александр Васин также назначил главному редактору Agentura.ru Андрею Солдатову административный штраф пять тысяч рублей по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации. На заседании не стали оглашать, что именно стало поводом для составления протокола на журналиста.

Российские власти в 2024 году начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» организациями. В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой».

В июне московские суды по административным протоколам об участии в «нежелательной» организации оштрафовали на 14 тысяч рублей издателя и гендиректора «Медузы» Галину Тимченко и на пять тысяч рублей кинокритика Антона Долина.

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