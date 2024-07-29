Суд в Москве заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии

Судья Басманного суда Москвы Тимур Вахрамеев заочно назначил политологу Аббасу Галлямову и украинскому журналисту Александру Преподобному по восемь лет колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом 29 июля сообщает «Медиазона».

В решении суда также сказано, что после того, как двое осужденных отбудут назначенный срок, им будет в течение четырех лет запрещено администрировать интернет-страницы.

Представитель обвинения просил суд назначить Галлямову и Преподобному по восемь с половиной лет колонии общего режима и на четыре года запретить администрировать сайты.

Уголовное дело в отношении Аббаса Галлямова возбудили из-за его интервью, которое он дал весной 2022 года ютьюб-каналу «Грошi» — спецпроекту украинского телеканала «1+1». По версии обвинения, политолог рассказал об «уничтожении населенных пунктов и убийствах гражданского населения в Краматорске» в эфире с двумя журналистами, один из которых — второй фигурант дела Александр Преподобный.

Адвокат политолога Алан Гамазов заявил в прениях, что следствие ничем не обосновало вину Галлямова, а лишь сформулировало свою позицию по увиденному в интервью. По мнению Гамазова, «подобный подход к доказыванию» может перейти и в дела «общеуголовной направленности».

Адвокат Александра Преподобного, в свою очередь, сказал, что его подзащитный — гражданин Украины, а значит как журналист обязан опираться на заявления своего министерства обороны, а не Минобороны России, на позицию которого опиралось следствие.

Во время заседания была допрошена эксперт Следственного комитета Марина Савосина, которая усмотрела в словах Галлямова и Преподобного негативную оценку президента РФ Владимира Путина и российских военных, а также группы лиц «представители власти». Когда адвокат Гамазов попытался уточнить, мог ли Аббас Галлямов не до конца владеть русским языком, Савосина ответила отрицательно: «Он был спичрайтером Путина!».

Аббас Галлямов в 2000-е годы работал в администрации президента, правительстве РФ, администрации Башкортостана, а также в группе спичрайтеров Владимира Путина. Сейчас живет за границей.