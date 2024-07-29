«Какого настоящего уральца может напугать такая непогода?» Жена челябинского губернатора порадовалась дождю, из-за которого затопило несколько поселков

Во время открытия фестиваля украшенного холодного оружия в Златоусте в Челябинской области жена губернатора Алексея Текслера Ирина Текслер заявила, что она вместе с уральцами «радуется» дождям, которые обрушились на регион.

«Наверное, погода нас не очень радует, но какого настоящего уральца может напугать такой вот дождь, такая непогода. Мы, наоборот, радуемся этому дождю, потому что наши поля наливаются пшеницей, у нас растут прекрасные яблоки и у нас будет замечательный урожай», — сказала Текслер на открытии фестиваля.

Видео с открытия, которое состоялось 27 июля, опубликовал официальный паблик администрации Златоуста, отмечает издание «Урал56.ru».

Вечером 26 июля в Челябинской области около поселка Киалим Карабашского городского округа прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В администрации города Карабаш сообщали, что на водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за ливней произошло разрушение плотины. Жителей ближайших поселков, которые оказались затоплены, эвакуировали. Кроме того, в связи с ливнями подтоплены оказались дома и участки в Челябинске, Миассе, Коркино, Сатке и Копейске. Сообщалось, что в Коркино во время эвакуации затопленного частного сектора погиб 61-летний мужчина.