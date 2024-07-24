Telegram спустя пять дней убрал возможность монетизации для российских каналов

В мессенджере Telegram пропала функция монетизации для российских владельцев телеграм-каналов. На это обратили внимание ТАСС и РБК.

Как отмечает РБК, вкладки с балансом во внутренней валюте Telegram Stars в разделе «Статистика», которая появилась на прошлой неделе, больше нет.

В Telegram не комментировали причины такого решения.

Монетизация для владельцев телеграм-каналов из России заработала в мессенджере 19 июля. При этом официально о том, что телеграм-каналы в России получили возможность монетизации от покупки рекламы, Telegram не сообщал. Украинское издание «Страна» писало, что аналогичная функция стала доступна владельцам телеграм-каналов из Украины.

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил в феврале, что владельцы телеграм-каналов в марте начнут получать финансовое вознаграждение за свою работу. Сообщалось, что владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков начнут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале. Источники издания The Bell утверждали, что программа монетизации телеграм-каналов не будет работать в России и других странах СНГ.