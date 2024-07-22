Участник войны, осужденный за вымогательство и похищение бизнесмена, потребовал вернуть ему изъятые на обыске деньги и BMW

Командир одного из штурмовых отрядов российской армии Батыр Бекмурадов, ушедший на войну из колонии, обратился в Генпрокуратуру с просьбой вернуть ему деньги, два внедорожника и представительский BMW, изъятые в ходе обыска в 2016 году. Об этом пишет «Коммерсант».

Бекмурадов был майором спецназа ВДВ и вице-президентом Союза десантников России. В 2018 году его осудили на девять лет лишения свободы по делу о вымогательстве, одним из эпизодов которого была стрельба на Рочдельской улице в Москве. Основным фигурантом этого дела был криминальный авторитет Захарий Калашов (известен как вор в законе Шакро Молодой).

Вместе с этим против Бекмурадова возбудили еще одно уголовное дело — о похищении бизнесмена из США Бориса Минахи. В январе 2022 года суд приговорил Бекмурадова суммарно к 15 годам колонии строгого режима. В ноябре 2023 года, по данным «Коммерсанта», Бекмурадов отправился на войну в Украину из колонии в Липецкой области. На фронте он был награжден медалью «За отвагу».

Одновременно с отправкой на войну, писал «Коммерсант», защитники Бекмурадова «активизировали усилия» по возврату автомобилей, изъятых у него во время обыска — почти нового черного BMW 730 и двух внедорожников Nissan Patrol. Также у Бекмурадова были изъяты три тысячи долларов, четыре тысячи евро и 43 тысячи рублей. По словам адвоката Ярослава Пакулина, Бекмурадов хотел использовать машины в своем подразделении на фронте.

Суд постановил, что по вопросу возврата денег и автомобилей нужно обращаться к следствию. По словам Пакулина, после «долгих и безуспешных» попыток узнать, когда вернут имущество, адвокаты обратились в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников и их семей. Однако обращение, как утверждает Пакулин, передали в прокуратуру Москвы, а оттуда в Главное следственное управление ГУВД по Москве, на бездействие сотрудников которого и жаловался Бекмурадов. Теперь его защита планирует это обжаловать.

Адвокат Бекмурадова отмечает, что судимость с его подзащитного снята — во-первых, потому, что он отработал свой полугодовой контракт с Минобороны РФ, а во-вторых, потому, что отличился в бою и получил госнаграду, что тоже служит основанием для погашения судимости. Бекмурадов, однако, уже заключил новый контракт и после отпуска вернулся на фронт.

По первому уголовному делу Батыра Бекмурадова обвинили в том, что он в составе организованной преступной группы Шакро Молодого вымогал у хозяйки московского ресторана Elements на Рочдельской улице Жанны Ким восемь миллионов рублей, а у бизнесмена Льва Гарамова — 10 миллионов рублей. Одним из самых известных эпизодов этого дела стала перестрелка у ресторана Elements в декабре 2015 года между участниками группировки Шакро и приехавшими поддержать Ким адвокатом и бывшим сотрудником ФСБ Эдуардом Буданцевым и его людьми.

В деле о похищении бизнесмена из США Бориса Минахи Бекмурадов частично признал вину, утверждая, что он с сообщником действительно обсуждал план по «воздействию» на Минахи, чтобы взыскать с него долг в 21 миллион долларов перед бизнесменом Давидом Якобашвили. Однако затем, по его словам, от совершения преступления они отказались. И хотя исполнителей похищения установить не удалось, присяжные сочли Бекмурадова виновным в его организации.