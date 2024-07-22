Суд в Берлине приговорил россиянина к пяти годам за попытку поджечь дом, где живут сотрудники РИА Новости

Земельный суд Берлина 22 июля приговорил к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы 56-летнего гражданина России Дмитрия Баграша по делу о попытке поджечь жилой дом в западном Берлине, в котором находится офис РИА Новости и где также живут сотрудники российского агентства. Об этом сообщают «Радио Свобода» и Deutsche Welle.

Баграша признали виновным в попытке убийства с отягчающими обстоятельствами и попытке поджога, пишет «Радио Свобода». В то же время DW не упоминает попытку убийства в списке предъявленных обвинений.

Суд посчитал доказанным, что в ночь на 24 апреля 2022 года Баграш, выступающий против властей России, разместил в доме РИА Новости самодельное зажигательное устройство, которое по неизвестной причине не сработало. Полицейские нашли устройство в подвале здания спустя две недели, 6 мая, когда осматривали территорию после того, как в дом бросили бутылку, разбив стекло. Посольство РФ называло случившееся «вероятной попытки теракта против российских журналистов и членов их семей».

Судья Томас Грос, председательствующий на процессе, заявил, что разделяет политические взгляды подсудимого в отношении ситуации в России, но речь идет не о политическом процессе, а об уголовном. По мнению суда, хотя устройство не сработало, обвиняемый исходил из того, что оно сработает, поэтому ему вынесли обвинительный приговор, заявила Deutsche Welle пресс-секретарь суда Лиза Яни.

По ее словам, подсудимый установил устройство в доме, где живут сотрудники РИА Новости, чтобы продемонстрировать свое отношение к российским пропагандистам. «Он писал в социальных сетях, что хочет отправить их всех в ад, и что у них под ногами должна гореть земля», — рассказала представитель суда. «Радио Свобода» также приводит такие цитаты из соцсетей Баграша: «Они ведут войну против нас всех» и «Этим людям не место в Берлине».

Дмитрия Баграша также признали виновным в мошенничестве при получении социальной помощи во время пандемии коронавируса на общую сумму 14 тысяч евро, а также в подключении к электросети и газоснабжению в обход счетчиков.

Баграш отрицает все обвинения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

56-летний Дмитрий Баграш — основатель и бывший председатель берлинской некоммерческой организации UnKremlin, которая неоднократно проводила в Берлине акции протеста против властей России и Владимира Путина. По данным «Радио Свобода», Баграш — уроженец Москвы, он живет в Германии более 20 лет.