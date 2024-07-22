Министр высшего образования РФ предложил оставить общежития только малоимущим студентам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил пересмотреть правила предоставления общежитий студентам, сообщает РИА Новости 22 июля.

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие, как сущность, оставлять только для студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал министр, выступая на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

Валерий Фальков отметил, что стоимость проживания в общежитии «абсолютно неадекватна затратам на их содержание», поэтому они выполняют социальную функцию.

Министр предложил предусмотреть новый тип жилья для студентов. «Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — сказал Фальков. По его словам, проживание в таких местах должно стоить больше, чем в общежитии, но меньше, «чем где бы то ни было». Министр добавил, что юридически такое жилье не может быть гостиницей.

По состоянию на декабрь 2023 года, как сообщало министерство науки и высшего образования, в России право проживать в общежитиях имели более 860 тысяч студентов из вузов, подведомственных Минобрнауки.