Госпитализирован бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов. По данным СМИ, он пытался покончить с собой в «Матросской тишине»

Бывший министр спорта Дагестана и глава Кизилюрта Магомед Магомедов, находящийся под арестом, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Первым об этом 21 июля сообщил «Московский комсомолец», позднее об этом же написали «Коммерсант» и Baza. Официально это не подтверждено.

По информации СМИ, Магомедов пытался покончить с собой в ночь на 20 июля в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Как сообщает «МК», охрана СИЗО обнаружила Магомедова в камере «с повреждениями, характерными при попытке суицида». Baza указывает, что у чиновника выявили множество резаных ран. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского.

67-летний Магомед Магомедов ранее занимал пост министра физической культуры и спорта Дагестана (2012-2021), а также работал главой Кизилюрта ( ).

Магомедова арестовали в октябре 2023 года по делу о многомиллионной растрате бюджетных средств (часть 4 статьи 160 УК). Дело связано с его деятельностью на посту регионального министра. Вместе с ним по делу проходит начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва минспорта Дагестана Халитбег Махачев, он тоже арестован.

Как отмечает дагестанская газета «Черновик», Магомедова также обвиняют по статьям об убийстве двух и более человек и незаконном обороте оружия (часть 2 статьи 105, часть 4 статьи 222 УК). Следствие считает, что Магомедов и его сообщники в августе 2006 года убили бизнесмена из Кизилюрта Мирзу Сиражудинова и его несовершеннолетнего сына.

В прошлом Магомед Магомедов в основном выступал потерпевшим по уголовным делам — на него несколько раз совершали покушения, пишет «Коммерсант».