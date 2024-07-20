В Краснодаре жители перекрыли улицу из-за отключений электричества. Власти объясняют перебои с энергией аномальной жарой

В Краснодаре жители нескольких микрорайонов перекрыли одну из городских улиц, протестуя против отключений электроэнергии, сообщает «Осторожно, новости».

«Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара 40+, домов 10-15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир», — рассказал один из местных жителей.

Как отмечает издание, из-за отключений света в домах пропадает и вода (так как не работают насосные станции). Во многих высотных домах нет газоснабжения, поэтому жители не могут приготовить себе еду.

По словам жителей, ответственные службы не выезжают на их вызовы и не отвечают на звонки.

Перебои с электричеством в Краснодарсном крае начались 8 июля. Власти объяснили происходящее аномальной жарой.

Проблемы с выработкой электроэнергии наблюдаются не только в Краснодарском крае. 19 июля власти официально объявили о графиках временнх отключений света в Ростовской области, а также в аннексированных Крыму, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В Крыму в ночь на 20 июля оказалась полностью обесточена 50-тысячная Алушта.