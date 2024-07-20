К Илье Яшину впервые за все время пребывания в колонии не пустили адвоката

В колонию, где отбывает срок политик Илья Яшин, не пустили его адвоката. Как сообщается в телеграм-канале политика, это произошло 19 июля, впервые за все время его заключения.

Адвокат Татьяна Соломина получила пропуск от начальника колонии, но чтобы она могла пройти к Яшину, ей по правилам должны были выделить оперативного сотрудника для сопровождения на территории.

Однако до конца рабочего дня адвокату так никого и не выделили. Соломиной объяснили это «высокой занятостью или некомплектом оперчасти».

Яшин с середины июня находится в помещении камерного типа (ПКТ). Это режим, при котором администрация может держать заключенного в одиночестве до полугода.

До перевода в ПКТ Яшина дважды отправляли в ШИЗО. Сейчас в суде идет рассмотрение его жалобы о том, что это было незаконным. Следующее заседание по этому делу состоится в сентябре.

Читайте также

«Будущее есть и у страны, и у нашего сына» Ровно два года назад Илью Яшина арестовали по делу о «фейках» про Бучу — и осудили на 8,5 года. Историю политика рассказывает его отец Валерий Яшин

Читайте также

«Будущее есть и у страны, и у нашего сына» Ровно два года назад Илью Яшина арестовали по делу о «фейках» про Бучу — и осудили на 8,5 года. Историю политика рассказывает его отец Валерий Яшин