The Washington Post: Обама заявил соратникам, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры на выборах

Бывший президент США в последние дни говорил соратникам, что шансы Джо Байдена на переизбрание главой государства значительно уменьшились, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, Обама высказал мнение, что Байдену нужно серьезно подумать о жизнеспособности его кандидатуры на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.

Обама лишь раз говорил с Байденом после того, как тот провалил дебаты с Трампом. В своих беседах с другими людьми бывший президент ясно дал понять, что Байден должен сам принять решение о том, будет он официально выдвигаться в кандидаты от Демократической партии или нет.

Обама, по данным The Washington Post, заботится о защите Байдена и его наследия, и отвергает идею о том, что может повлиять на его решение о выдвижении. При этом Обама активно участвовал в обсуждении будущего кампании Байдена, принимая звонки от обеспокоенных этим вопросом демократов, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В частных беседах Обама называл Байдена великим президентом и выражал опасения, что его достижения могут оказаться под угрозой, если республиканцы получат контроль над Белым домом и конгрессом в следующем году. В некоторых беседах бывший президент говорил, что также обеспокоен тем, что, по данным опросов, поддержка избирателей и спонсоров Байдена падает, а поддержка его соперника от республиканцев Дональда Трампа — растет.

Публично Обама не призывал Байдена отказаться от участия в выборах и поддержал его после дебатов. Однако, пишет The Washington Post, бывшие советники Обамы критикуют Байдена и заявляют, что тот не сможет переизбраться.

Несколько высокопоставленных членов Демократической партии США заявили изданию Axios, что Джо Байден может выйти из президентской гонки в ближайшие выходные — 20-21 июля. Они считают, что растущее давление партийных лидеров в конгрессе и окружения убедит Байдена так поступить.

Публичные и непубличные призывы к Байдену отказаться от участия в выборах начали появляться после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Кампания Байдена также потеряла финансирование ряда крупных доноров.

Байден в ответ на давление неоднократно заявлял, что собирается продолжить борьбу. 18 июля стало известно, что он заразился коронавирусом и был вынужден отменить выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе.