Организаторы выставки в Манеже убрали из списка участников основателя арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина. Его картину и фотографии сняли с экспозиции

Организаторы выставки, посвященной петербургскому арт-центру «Пушкинская-10», убрали из списка участников имя основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина, сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Выставка «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века», организованная при поддержке комитета по культуре Петербурга, проходит в московском Манеже с 9 июля по 8 сентября. Несколько дней назад имя Шагина в списке на информационном стенде выставки замазали. Теперь стенд заменили, и имени Шагина на нем нет вообще, пишет Вишневский.

Сам Шагин рассказывал 8 июля, что его картину «Митьки 91», которая должна была выставляться в Манеже, забрали на «реставрацию» и заменили на картину другого «митька». Также, по его словам, организаторы без объяснения причин убрали с выставки несколько его фотографий 1980-х годов.

После того, как картину Шагина убрали с выставки, Борис Вишневский обратился к главе комитета по культуре Петербурга Федору Болтину с просьбой принять меры для возвращения работы. О получении какого-либо ответа на свой запрос депутат не сообщал.

В январе 2023 года с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве убрали картину Дмитрия Шагина под названием «День тельняшки». Кроме того, на баннере выставки с изображением этой картины в музее замазали лозунг на флаге, который несут люди в тельняшках — на нем было написано «Митьки никого не хотят победить!». В музее пояснили, что картина изъята «в связи с присутствием политического подтекста».