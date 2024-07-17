Китай прекратил консультации с США по контролю над вооружениями и их нераспространением. Об этом, сообщает ТАСС, на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Причиной такого решения дипломат назвал продолжающуюся продажу американского оружия Тайваню.

Линь Цзянь возложил ответственность за произошедшее на американскую сторону и подчеркнул готовность Пекина поддерживать соответствующие контакты с Вашингтоном «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Китай, считающий Тайвань своей частью, последовательно критикует США за продажу оружия властям острова. Пекин также регулярно вводит санкции против американских производителей вооружений.

В последние годы риторика Китая в отношении Тайваня, который не контролируется Пекином, значительно ужесточилась. В Пекине говорят о «неизбежном воссоединении»; критики КНР опасаются, что страна может начать полномасштабное вторжение на остров.

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