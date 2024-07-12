На Камчатке участника войны похоронили посреди дороги. Власти объяснили: это не дорога, а «несанкционированный проезд» через кладбище

В Мильковском муниципальном округе Камчатского края российского военного Валентина Толмана, погибшего в Украине, похоронили на дороге. На видеозаписи с могилой, которые разошлись по местным пабликам, обратило внимание издание «7×7».

Толман служил в звании рядового в 110-й мотострелковой бригаде и был пулеметчиком, сообщили местные власти. Он погиб 23 августа 2023 года, как утверждается, «проявив героизм, стойкость и мужество», и какое-то время числился пропавшим без вести. Обстоятельства и место гибели Толмана власти округа не уточнили. Похороны военного прошли в селе Мильково 9 июля.

Вскоре после похорон в камчатских пабликах разошлись два видео с могилой Толмана. Автор записи заявил, что военного похоронили на грунтовой дороге, которая проходит через кладбище. На кадрах одной из записей видно, что место захоронения и въезд на дорогу отгородили сигнальными лентами. По словам автора видео, у Толмана нет близких родственников, которые могли бы выступить против такого захоронения.

Автор роликов также отметил, что по документам дорога, где похоронили военного, считается «техническим проездом» и проходит рядом с местом, где собираются устроить мемориал участникам . «На мой взгляд, надо было сначала все это дело огородить и подготовить», — отмечает он на одной из записей.

Администрация Мильковского муниципального округа заявила, что информация из видео «не соответствует действительности». «Участок, определенный под захоронение военнослужащего, не является проезжей частью, и изначально определен под воинское захоронение», — заявили чиновники, опубликовав карту местности в подтверждение своих слов. На карте видна асфальтированная дорога, которая проходит вдоль кладбища.

Глава округа Николай Сепко сообщил, что участок, где захоронен Толман, определен под воинское захоронение и будет благоустроен. Дорогу, где сейчас находится могила, он назвал «несанкционированным проездом».

Погибший участник специальной военной операции Валентин Толман не захоронен на проезжей части. Сейчас через этот участок проходит несанкционированный проезд, которым никто не пользуется. При этом к муниципальному кладбищу ведет обустроенная дорога. В селе Мильково создано специализированное место погребения защитников Отечества, под которое выделен отдельный земельный участок в составе муниципального кладбища. В дальнейшем захоронения участников спецоперации, произведенные на данном участке, будут благоустроены за счет местного бюджета, в едином стиле.

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