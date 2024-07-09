В Калининграде задержали ректора Балтийского университета имени Канта. Его подозревают в присвоении 18 миллионов рублей

Ректор Балтийского федерального университета имени Имманиула Канта Александр Федоров задержан в Калининграде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

По данным местного издания «Клопс», 9 июля в корпус университета на улице Невского пришли с обысками сотрудники СК. Mash, Shot и Baza опубликовали фотографию следственных действий из вуза — на ней Федоров сидит возле стола, на котором разложены купюры достоинством в пять тысяч рублей. Как пишут телеграм-каналы, при обыске у ректора нашли более 600 тысяч рублей.

В Следственном комитете заявили, что в отношении Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате средств. По утверждению следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые «благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников присвоили свыше 18 миллионов рублей».

В пресс-службе отметили, что университет работает в штатном режиме и Минобрнауки в скором времени назначит временно исполняющего обязанности ректора БФУ.

Балтийский федеральный университет имени Канта — старейший и крупнейший вуз Калининградской области. Он был основан в 1947 году и является одним из десяти федеральных университетов России.

Александр Федоров возглавил Балтийский федеральный университет в 2019 году. До этого он работал в Нижегородском государственном педагогическом университете. Ректор известен своим «патриотическим» подходом к организации образовательной деятельности, пишут «Важные истории». В 2022 году Федоров подписал письмо в поддержку вторжения в Украину, а также стал лауреатом премии «Ректор года». Федоров находится под персональными санкциями Украины, также ФБК включил его в свой список «разжигателей войны».