В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля». Они избивали палками тех, чье поведение «не соответствует их убеждениям»

Полиция в Кабардино-Балкарии заявила, что пресекла деятельность так называемого патруля, участники которого преследовали жителей города Тырныауз (находится в 55 километрах от Нальчика).

В республиканском управлении МВД сообщили, что в организации экстремистской группы подозревают 40-летнего местного жителя, который в марте 2017 года привлек в сообщество девятерых жителей Тырныауза.

«Участники так называемого шариатского патруля на территории городского поселения Тырныауз и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям», — заявили в МВД.

По версии следствия, подозреваемые совершили противоправные действия в отношении 14 местных жителей. В полиции рассказали, что участники группы «оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками». По данным следствия, преступное сообщество действовало до ноября 2023 года.

По делу задержаны десять человек в возрасте от 26 до 54 лет. В отношении организатора группы возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества, в отношении девятерых членов преступного сообщества — по статье об участии в экстремистском сообществе.