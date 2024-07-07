Во Франции начался второй тур парламентских выборов. Явка на 12:00 уже больше, чем в это же время в первом туре
Явка во втором туре выборов в парламент Франции к полудню составила 26,63% — это уже выше, чем показатель на то же время в первом туре выборов неделю назад, сообщает МВД республики.
30 июня, когда проходил первый тур, явка на 12:00, по данным МВД Франции, достигла 25,90%, а окончательная по итогам дня — 66,71% (такого результата не было с момента роспуска парламента в 1997 году). На парламентских выборах в 2022 году, отмечает ведомство, явка на 12:00 также была ниже — 18,43%.
Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Президент Франции Эммануэль Макрон уже проголосовал на участке в Ле-Туке на севере страны.
О роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов Макрон объявил после победы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах в Европарламент 9 июня.
Первый тур досрочных выборов в национальный парламент, во время которого были избраны 76 депутатов, состоялся 30 июня. Первое место заняла партия «Национальное объединение» с результатом 33,4%, второе — левый блок «Новый народный фронт» с 27,98% голосов, третье — коалиция сторонников действующего президента Эммануэля Макрона с результатом 20,76%.
Во втором туре, который проходит 7 июля, распределяется еще 501 место в парламенте. После первого тура коалиция левых партий и сторонников Макрона сняла более 200 кандидатов, занявших третьи места в своих округах, чтобы консолидировать избирателей вокруг оставшихся и не допустить победы «Национального объединения».
Накануне второго тура лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что если ее партия победит и сформирует правительство, украинским войскам запретят использовать дальнобойное французское оружие для ударов по территории России. Ранее согласие на такое применение дальнобойного оружия Украиной дал Эммануэль Макрон.