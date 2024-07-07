Во Франции начался второй тур парламентских выборов. Явка на 12:00 уже больше, чем в это же время в первом туре

Явка во втором туре выборов в парламент Франции к полудню составила 26,63% — это уже выше, чем показатель на то же время в первом туре выборов неделю назад, сообщает МВД республики.

30 июня, когда проходил первый тур, явка на 12:00, по данным МВД Франции, достигла 25,90%, а окончательная по итогам дня — 66,71% (такого результата не было с момента роспуска парламента в 1997 году). На парламентских выборах в 2022 году, отмечает ведомство, явка на 12:00 также была ниже — 18,43%.

Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Президент Франции Эммануэль Макрон уже проголосовал на участке в Ле-Туке на севере страны.

О роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов Макрон объявил после победы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах в Европарламент 9 июня.

Первый тур досрочных выборов в национальный парламент, во время которого были избраны 76 депутатов, состоялся 30 июня. Первое место заняла партия «Национальное объединение» с результатом 33,4%, второе — левый блок «Новый народный фронт» с 27,98% голосов, третье — коалиция сторонников действующего президента Эммануэля Макрона с результатом 20,76%.

Во втором туре, который проходит 7 июля, распределяется еще 501 место в парламенте. После первого тура коалиция левых партий и сторонников Макрона сняла более 200 кандидатов, занявших третьи места в своих округах, чтобы консолидировать избирателей вокруг оставшихся и не допустить победы «Национального объединения».

Накануне второго тура лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что если ее партия победит и сформирует правительство, украинским войскам запретят использовать дальнобойное французское оружие для ударов по территории России. Ранее согласие на такое применение дальнобойного оружия Украиной дал Эммануэль Макрон.

что происходило во франции перед выборами

Внеочередные парламентские выборы во Франции. Победит партия Макрона? Или все-таки Ле Пен? А может, левые?

что происходило во франции перед выборами

Внеочередные парламентские выборы во Франции. Победит партия Макрона? Или все-таки Ле Пен? А может, левые?