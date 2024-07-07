Под Алуштой 14 населенных пунктов остались без газа из-за пожара на газопроводе. Его восстановление займет до 10 дней

В селе Виноградное под Алуштой 6 июля произошла авария на магистральном газопроводе. Жители 14 населенных пунктов городского округа остались без газа, сообщила глава города Галина Огнева.

В МЧС сообщили, что в Виноградном «разгерметизировался подвесной мост газовой трубы», в результате чего возникло «факельное горение с переходом огня на лесной массив». К полуночи пожар был локализован Его площадь, по предварительным данным, составила 1500 квадратных метров.

В комментарии ТАСС Галина Огнева уточнила, что без газоснабжения остались около 1,7 тысячи абонентов. По ее словам, речь идет только о жителях районов городского округа, а не о самом городе.

Утром 7 июля временно исполняющий обязанности министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин подтвердил, что жители 14 населенных пунктов под Алуштой временно отключены от газоснабжения. Он заявил, что восстановительные работы на газопроводе займут от семи до 10 суток.