На выборах во Франции, по предварительным данным, ни один блок не получил большинства в парламенте. Партия Марин Ле Пен занимает третье место

После закрытия избирательных участков во Франции ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте (289 мест), свидетельствуют предварительные итоги.

Первое место, по предварительным данным, занимает левый блок «Новый народный фронт», обеспечивая себе, по разным подсчетам, от 175 до 205 мандатов в парламенте. На втором месте коалиция Эммануэля Макрона (от 150 до 175 мандатов). Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» предварительно занимает только третье место (от 115 до 150 мандатов).

Во втором туре выборов фиксировалась необычно высокая явка. На 12:00 она составила 26,63% — выше, чем показатель на то же время в первом туре. К 17:00 явка составила 59,71% и достигла рекордного показателя с 1981 года. Явка на 17:00 в первом туре, прошедшем 30 июня, была меньше — 59,39%.

К концу дня, по оценке Ipsos-Talan, которую приводят BFM TV и Le Monde, явка составила 67,1% — по сравнению с 66,71% в первом туре.

После победы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах в Европарламент 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания и назначении досрочных выборов. Первый тур, в ходе которого были избраны 76 депутатов, прошел 30 июня. Выиграла его партия «Национальное объединение» с результатом 33,4%. Второе место занял «Новый народный фронт», третье — коалиция сторонников действующего президента Эммануэля Макрона.

После первого тура коалиция левых партий и сторонников Макрона сняла более 200 кандидатов, занявших третьи места в своих округах, чтобы консолидировать избирателей вокруг оставшихся и не допустить победы «Национального объединения». Во втором туре распределяется еще 501 место в парламенте.