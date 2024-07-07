CNN: штаб Байдена больше не будет предлагать журналистам задавать свои вопросы во время интервью

Предвыборный штаб Джо Байдена больше не будет предлагать журналистам, интервьюирующим президента, задавать свои вопросы, пишет CNN со ссылкой на источник.

«Несмотря на то, что ведущие интервью всегда могли задавать любые вопросы, которые им заблагорассудится, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предлагаемых вопросов», — сказал собеседник CNN в штабе.

CNN отмечает, что такое решение было принято после того, как радиоведущая из Филадельфии Андреа Лофул-Сандерс рассказала, что штаб Байдена перед интервью прислал ей на согласование список из восьми рекомендуемых вопросов президенту. По ее словам, она выбрала четыре из них. Андреа Лофул-Сандерс была одной из первых ведущих, поговоривших с Байденом после его дебатов с Дональдом Трампом, которые многие представители Демократической партии назвали провальными.

В штабе Байдена не отрицали предоставление вопросов, но заявили, что интервью не обусловлено только их согласованием.

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня, и, по мнению многих избирателей, оказались провальными для действующего президента. В Демократической партии заговорили о «глубокой панике» и возможной смене кандидата, а газета The Washington Post опубликовала список из 10 имен тех политиков, кто мог бы заменить Байдена.

После дебатов американские СМИ со ссылками на источники писали, что повлиять на решение президента сняться может только его семья, и в частности, жена Джилл. Однако близкие Байдена, по данным CNN, убедили его не выходить из президентской гонки и выразили ему поддержку. Financial Times со ссылкой на несколько источников писал, что в Демократической партии, спонсоры которой призвали Байдена сняться с выборов, растет недовольство семьей президента из-за того, что она не поддержала эти призывы.

Сам Байден заявил, что остается в президентской гонке. В интервью ABC News он назвал неудачу на дебатах «неприятным эпизодом», добавив, что был измотан и не смог восстановиться на отдыхе из-за сильной простуды.

как прошли дебаты байдена и трампа

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было

как прошли дебаты байдена и трампа

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было