ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии. Новые меры объясняют борьбой с мошенничеством

ФСБ России потребовала у российских операторов связи запретить предоставлять клиентам возможность использовать -аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих отечественным хостинг-провайдерам.

О таком распоряжении ФСБ говорится в письме гендиректора оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игоря Бобова клиентам, с которым ознакомилось РБК.

Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк пояснил изданию, что сейчас клиенты операторов связи все чаще получают виртуальные номера (их можно использовать не в том регионе, на который указывает префикс) и арендуют виртуальные АТС (онлайн-сервис для организации звонков между компанией и клиентами) для оказания услуги телефонии, причем за рубежом арендовать их было дешевле.

«Трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить», — заявил Метлюк. Если операторы начнут выполнять инструкцию ФСБ, о которой говорится в письме, то это, по его мнению, должно помочь в борьбе с мошенниками.

Собеседник РБК сообщил, что ему известно о требовании ФСБ, отметив, что его, вероятно, получили не все участники рынка, а только крупнейшие операторы.

Провайдеры хостинга могут упоминаться в распоряжении ФСБ, так как с их помощью можно обойти запрет на использование VoIP из-за рубежа, считает член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антон Салов.

«Эта возможность обхода также будет заблокирована. Многие, кто покинул Россию, использовали этот способ для доступа к Госуслугам из-за рубежа. Скорее всего, они смогут продолжить это делать, им оставят такую возможность, а вот хождение телефонного трафика через IP и его приземления в телефонную сеть связи общего пользования закроют», — считает Салов.

Ограничения, по мнению Салова, затронут пользователей зарубежных сервисов видеоконференцсвязи, например, Zoom, где можно пригласить на виртуальную встречу пользователя, позвонив ему через VoIP-телефонию, а также «людей, которые бывают в командировках или на отдыхе за границей, — они не смогут звонить на телефонную сеть общего пользования из-за рубежа».

Директор по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексей Учакин, в свою очередь, считает, что от мер ФСБ могут пострадать компании, у которых есть зарубежные сотрудники или офисы — для использования VoIP-телефонии им придется сначала подключаться к VPN-шлюзу в России, а также компании, у которых нет центрального офиса или собственной инфраструктуры и они размещают ее у хостинг-провайдеров.

Метлюк однако считает, что негативных последствий от запрета для добропорядочных клиентов не будет — они смогут использовать услугу виртуальной АТС в России.

Власти РФ пытаются принять меры для борьбы с телефонными мошенниками, использующими, в числе прочего, подставные номера. В июне подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» запретил операторам связи пропускать звонки с номеров, не зарегистрированных в системе «Антифрод», которая должна блокировать вызовы с подменных номеров. Среди тех, кто не подключен к этой системе, небольшие или ведомственные операторы, например «Газпром Телеком», — их абоненты из-за запрета не могут дозвониться до абонентов других операторов связи.