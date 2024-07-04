Военные следователи предъявили бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову обвинение в окончательной редакции, сообщил 4 июля ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, Попову вменили мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК) и служебный подлог (статья 292). Попов отказался признать вину.

Неназванный источник рассказал, что следствие снизило сумму ущерба по делу с более чем 130 миллионов рублей до 105 миллионов, при этом самому Попову, указывает агентство, вменяют ущерб в размере чуть более одного миллиона рублей. С чем это связано, не уточняется.

Ивана Попова заключили под стражу 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 100 миллионов рублей, которые закупили для строительства оборонительных сооружений в оккупированной Запорожской области. По данным «Коммерсанта», изначально в деле о мошенничестве фигурировал другой российский генерал, который участвовал в войне и погиб на фронте до начала расследования. Издание утверждало, что генерал, имя которого не раскрывается, перевел Попову 500 тысяч рублей, полученных якобы за продажу металла. При этом часть 4 статьи 159 УК (мошенничество) предполагает сумму не менее одного миллиона рублей.

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил ТАСС, что Следственный комитет «излишне» вменил Попову обвинение в служебном подлоге «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Адвокат считает, что следователи «предлагают конструкцию обвинения, предусматривающую уголовную ответственность дважды за одно деяние», поскольку, по его словам, состав статьи о мошенничестве «полностью охватывает» статью о служебном подлоге.

Буйновский добавил, что следствие не предоставило «доказательств причастности Попова», а все обвинение «строится на предположениях».

Генерал-майора Ивана Попова сняли с поста командующего 58-й армией РФ в июле 2023 года после того, как он раскритиковал руководство Минобороны РФ.

Адвокат Ивана Попова заявил после его ареста в 2024 году, что генерал собирается попросить, чтобы его отправили на войну «для выполнения боевых задач».

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