Суд в Москве арестовал тренера молодежной сборной России по вольной борьбе по делу о содействии терроризму

Щербинский суд Москвы арестовал старшего тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу о содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК), сообщает РИА Новости.

Исматзоде вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение лица в преступления террористической направленности. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, один из родственников тренера воюет в Сирии, а власти Таджикистана подозревают его в терроризме. Следствие считает, что Исматзода переводил деньги лицам, которые были осуждены за терроризм или подозреваются в таких преступлениях. Речь идет, среди прочего, о переводах в тысячу, девять тысяч и 100 рублей.

Исматзода заявил, что не поддерживает отношения с родственником, уехавшим в Сирию, и другими людьми, исповедующими радикальный ислам. «Переводы Мамедову были, он тогда был обычным гражданином, работал в такси, мы покупали борцовки, кроссовки… Сам я семейный человек, исповедующий традиционный ислам», — рассказал Исматзода. Он не уточнил, кто такой Мамедов, отмечает агентство.

Адвокаты отметили, что их подзащитному вменяется преступление в виде перевода средств на экипировку, но следствие не смогло приобщить сведения по этим транзакциям к делу в предусмотренной законом форме.

Алишери Исматзода — уроженец Таджикистана. Он работает тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. В последнее время, как сообщалось, Исматзода также исполнял обязанности тренера мужской молодежной сборной России по вольной борьбе. РИА Новости со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России пишет, что он тренировал женскую сборную. О задержании тренера стало известно 1 июля.

Как в России судят за терроризм

В 2022-м в России осудили за терроризм в 40 (!) раз больше людей, чем в годы, предшествовавшие возвращению Путина в Кремль в 2012-м Исследование проекта Re:Russia — о том, как борьба с террором превратилась в инструмент репрессий

Как в России судят за терроризм

В 2022-м в России осудили за терроризм в 40 (!) раз больше людей, чем в годы, предшествовавшие возвращению Путина в Кремль в 2012-м Исследование проекта Re:Russia — о том, как борьба с террором превратилась в инструмент репрессий