Обновление. Басманный суд Москвы назначил Степану Зимину семь суток административного ареста и административный штраф 30 тысяч рублей, признав виновным по статьям о мелком хулиганстве и «дискредитации» армии, сообщает «Осторожно, новости».

Басманный суд Москвы зарегистрировал два административных дела в отношении антифашиста и фигуранта Степана Зимина, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно данным с сайта суда, на Зимина составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

О задержании и допросе Зимина 1 июля сообщил журналист Дмитрий Еловский. По его словам, антифашиста задержали из-за татуировки с про русский военный корабль на шее.

Перед задержанием Зимина ролик с ним опубликовали в телеграм-канале создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. На записи автор видео замечает татуировку антифашиста в очереди, толкает его и обзывает, в том числе «пособником».

Как отмечает «Медиазона», после задержания антифашиста Поздняков и МВД опубликовали видео с Зиминым, предположительно, в отделе полиции. На записи Зимин попросил прощения за то, что «оскорбил очень много людей, в том числе ребят, которые сейчас находятся на », и пообещал свести татуировку.

Степан Зимин был задержан в июне 2012 года, спустя месяц после событий на Болотной площади. Его обвинили в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских. Зимин вину не признал. В феврале 2014 года его приговорили к трем с половиной годам заключения и отправили отбывать наказание в тульскую колонию. В заключении Зимин провел около трех лет. В 2018 году Европейский суд по правам человека присудил антифашисту компенсацию в размере 12,5 тысячи евро.

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