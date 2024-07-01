Израиль отпустил директора больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. ЦАХАЛ утверждал, что в ней располагался штаб ХАМАС

Израиль освободил директора госпиталя «Аш-Шифа» Мухаммада Абу Саламию, которого задержали в ноябре 2023 года в связи с обвинениями в том, что медицинский комплекс использовался боевиками ХАМАС в качестве командного центра.

Абу Саламия оказался в числе 55 палестинцев, выпущенных Израилем из тюрем. После освобождения он вернулся в сектор Газа и дал пресс-конференцию, на которой заявил, что палестинские заключенные в израильских тюрьмах подвергаются жестоким пыткам, а также пожаловался, что их не посещали ни юристы, ни представители каких-либо международных организаций.

На допросе после задержания в ноябре Абу Саламия, по данным The Jerusalem Post, давал «подозрительные ответы». Но без доказательств «подозрительные ответы» обычно не могут быть использованы для задержания в административном порядке на срок более семи месяцев, отмечает издание.

При этом в руководстве страны дистанцировались от ответственности за освобождение Абу Саламии. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявили, что это решение последовало за дискуссией в Верховном суде, во время которой обсуждалась петиция против содержания палестинских заключенных в изоляторе Сде-Тейман. Личности освобожденных определяются сотрудниками службы безопасности, добавили в офисе премьер-министра.

Глава Минобороны Йоав Галант также не был проинформирован о решении освободить директора «Аш-Шифы», поскольку оно находится в ведении службы безопасности (Шин-Бет) и тюремной службы Израиля, заявили в министерстве.

В израильской оппозиции решение освободить Абу Саламию резко раскритиковали. Бывший министр военного кабинета Бени Ганц, вышедший из него в начале июня из-за несогласия с действиями Нетаниягу, заявил, что правительство, «которое освобождает тех, кто спонсировал убийц 7 октября, совершило операционную, моральную и этическую ошибку».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в переписке в групповом чате в вотсапе, которую цитирует радио «Кан», призвал директора службы безопасности Ронена Бара уйти в отставку.

В службе безопасности, в свою очередь, ответили, что решение об освобождении было принято из-за нехватки мест в израильских тюрьмах. В заявлении Шин-Бет говорится, что служба была вынуждена отпустить десятки палестинцев, чтобы освободить место для подозреваемых по более тяжелым обвинениям в терроризме.

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