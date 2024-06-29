Фигуранта дела о финансовой пирамиде Андрея Кочанова объявили в розыск. Защита настаивает, что он уехал в другой регион, чтобы заключить контракт с Минобороны

Таганский районный суд Москвы объявил в розыск Андрея Кочанова, одного из ключевых фигурантов дела о мошенничестве в потребительском инвестиционном кооперативе (ПИК) «Омега групп», сообщает «Коммерсант».

Издание напоминает, что Кочанову вменяют 123 эпизода мошенничества. Более года он провел под домашним арестом, исправно посещая заседания суда. Однако на очередное заседание, где планировался допрос потерпевших, Кочанов не пришел. После этого к нему домой отправили сотрудников ФСИН, однако они там никого не нашли.

Адвокаты подсудимого заявили суду, что их подзащитный уехал в Ростов-на-Дону. По их словам, Кочанов поехал в другой регион, чтобы заключить контракт с Минобороны и отправиться на войну. При этом, как отмечает газета, на ноге у Кочанова был электронный браслет для мониторинга передвижения, который он смог снять так, что система не передала сигнал тревоги.

Как пишет «Коммерсант», отсутствие Кочанова в суде вызвало недовольство адвокатов потерпевшей стороны. «Мы убеждены, что подсудимый вряд ли мог рассчитывать на условное наказание за 123 эпизода мошеннических хищений, и в таких случаях не верится в искренность его патриотических намерений», — заявил адвокат Ярослав Пакулин.

Он также подчеркнул, что заключение контрактов для участия в войне не должно быть самовольным, а действия Кочанова, по его мнению, больше напоминают «побег от ответственности, нежели желание искупить вину кровью».

Суд постановил, что после обнаружения Кочанова, он будет отправлен в СИЗО.

По делу кооператива «Омега групп», который ЦБ включил в список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», проходят десять человек, включая Андрея Кочанова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, сотрудники ПИК привлекали средства якобы для строительства жилья в Германии. Вкладчикам предлагали займы под 16–58% годовых, но затем произошла реорганизация кооператива. Вкладчиков тогда убеждали инвестировать больше, обещая им премии в криптовалюте. В результате многие вкладчики потеряли свои деньги, поскольку их средства были переведены в криптовалюту и выведены за границу. Потерпевшими по делу проходят более ста человек. Предполагаемый организатор пирамиды Владимир Дрягин смог скрыться за границей.